Заблокированные в соборе Нотр-Дам сотни туристов покидают здание

Сотни человек, более двух часов проведшие взаперти в соборе Парижской богоматери из-за нападения на полицейских, которое произошло на площади поблизости, покидают храм, передает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что из-за мер безопасности, предпринятых в связи с нападением вооруженного молотком мужчины на полицейский патруль, внутри храма оказались заблокированными около 900 человек.

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Днем во вторник неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия скорая помощь. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.