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Внутри Нотр-Дама из-за стрельбы остаются запертыми около 900 человек
В Париже в соборе Нотр-Дам оказались заперты около 900 посетителей. Люди не могут выйти из помещения в связи с полицейской операцией в районе храма. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В настоящий момент на месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов.
6 июня неизвестный пытался напасть с молотком на полицейского. Его напарник выстрелил в нападавшего и ранил преступника в грудь. Злоумышленник был госпитализирован. О мотивах нападения на момент написания новости ничего неизвестно. Парижская полиция просит горожан и туристов обходить район происшествия.
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