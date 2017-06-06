Внутри Нотр-Дама из-за стрельбы остаются запертыми около 900 человек

В Париже в соборе Нотр-Дам оказались заперты около 900 посетителей. Люди не могут выйти из помещения в связи с полицейской операцией в районе храма. Об этом сообщает телеканал BFMTV

В настоящий момент на месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов

6 июня неизвестный пытался напасть с молотком на полицейского. Его напарник выстрелил в нападавшего и ранил преступника в грудь. Злоумышленник был госпитализирован. О мотивах нападения на момент написания новости ничего неизвестно. Парижская полиция просит горожан и туристов обходить район происшествия.