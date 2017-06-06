Посторонние шумы вынудили пилота посадить пассажирский самолет во «Внуково»

По его словам, посадку запросил командир воздушного судна, доложивший о посторонних шумах на борту.

После благополучного приземления пассажиры ожидают в столичном аэропорту резервный борт.

Ранее, 31 мая, сообщалось об экстренной посадке самолета американской авиакомпании JetBlue, на борту которого загорелся ноутбук. Лайнер следовал из Нью-Йорка в Сан-Франциско. В результате происшествия никто не пострадал, компьютер потушили члены экипажа.