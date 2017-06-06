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Посторонние шумы вынудили пилота посадить пассажирский самолет во «Внуково»
Вынужденную посадку во Внуково совершил самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
По его словам, посадку запросил командир воздушного судна, доложивший о посторонних шумах на борту.
После благополучного приземления пассажиры ожидают в столичном аэропорту резервный борт.
Ранее, 31 мая, сообщалось об экстренной посадке самолета американской авиакомпании JetBlue, на борту которого загорелся ноутбук. Лайнер следовал из Нью-Йорка в Сан-Франциско. В результате происшествия никто не пострадал, компьютер потушили члены экипажа.
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