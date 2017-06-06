Циркач сорвался из-под купола в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде эквилибрист цирка братьев Запашных Олег Александров упал с 20-метровой высоты. Мужчина был госпитализирован с переломами обеих ног. Об этом сообщает портал LIFE

Инцидент произошел, когда мужчина прикреплял аппаратуру под куполом Нижегородского государственного цирка. Артист наступил на ложное перекрытие и рухнул в манеж. Врачи оценивают состояние эквилибриста как стабильное, он переведен из реанимации в общую палату. 10 июня цирковая труппа должна была представить в Нижнем Новгороде программу «Снежная королева».