Главные события у вас в почте
В Париже полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам
В Париже полицейский выстрелил и ранил мужчину, пытавшегося напасть с ножом на его напарника. Инцидент произошел возле собора Нотр-Дам. Правоохранительные органы просят горожан и туристов избегать посещений данного района. Об этом говорится в аккаунте ведомства в Twitter.
«Полиция проводит операцию у собора Нотр-Дам. Избегайте этого района», — говорится в сообщении.
Предположительно, нападавший был ранен в грудь. Его состояние, как и мотивы нападения, на настоящий момент неизвестны. Все посетители собора были эвакуированы. Правоохранительные органы предполагают, что у нападавшего мог быть сообщник. Французские антитеррористические службы ведут расследование происшествия.
3 июня в Лондоне грузовик врезался в толпу на Лондонском мосту. После происшествия из машины вышли трое вооруженных ножами мужчин и напали на прохожих. Террористы были застрелены сотрудниками полиции. В результате теракта погибли семь человек, еще 48 человек получили ранения. Полиция Великобритании задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту. Ответственно за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Оставить комментарий