В Париже полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам

В Париже полицейский выстрелил и ранил мужчину, пытавшегося напасть с ножом на его напарника. Инцидент произошел возле собора Нотр-Дам. Правоохранительные органы просят горожан и туристов избегать посещений данного района. Об этом говорится в аккаунте ведомства в Twitter

«Полиция проводит операцию у собора Нотр-Дам. Избегайте этого района», — говорится в сообщении.

Предположительно, нападавший был ранен в грудь. Его состояние, как и мотивы нападения, на настоящий момент неизвестны. Все посетители собора были эвакуированы. Правоохранительные органы предполагают, что у нападавшего мог быть сообщник. Французские антитеррористические службы ведут расследование происшествия.