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В Париже полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам
Парижская полиция днем во вторник проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам-де-Пари, говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в сети микроблогов Twitter.
"Полиция проводит операцию у собора Нотр-Дам. Избегайте этого района", — призывает полиция.
По информации телеканала BFMTV, полицейский открыл огонь по мужчине, пытавшемуся напасть на сотрудника правоохранительных органов неподалеку от собора.
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