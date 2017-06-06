В Париже полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам

Парижская полиция днем во вторник проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам-де-Пари, говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в сети микроблогов Twitter.

"Полиция проводит операцию у собора Нотр-Дам. Избегайте этого района", — призывает полиция.