Под Тверью объявили день траура после массового убийства

В поселке Редкино Тверской области администрация объявила 7 июня траурным днем в память о жертвах массового убийства, передает ТАСС

"7 июня в поселке городского типа Редкино объявлен траурным днем в связи с трагедией, произошедшей в минувшее воскресенье", - сообщили в администрации.

В поселке Редкино Конаковского района Тверской области житель Москвы расстрелял девять человек — четырех женщин и пятерых мужчин — из-за бытового конфликта. Последнюю из своих жертв он заставил копать себе могилу и убил ее, когда она отказалась.

Конфликт произошел во время застолья, когда гости усомнились в том, что 45-летний мужчина служил в ВДВ.