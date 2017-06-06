Друзья сгоревшего в Maserati лихача попали в ДТП с автобусом на западе Москвы

Приятели лихача, сгоревшего в Maserati в результате аварии в апреле этого года, стали участниками ДТП с участием автобуса у Поклонной горы в Москве. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Life.

Автомобиль марки BMW, двигаясь от площади Победы в сторону Кутузовского проспекта, на полной скорости врезался в припаркованный автобус. За рулем машины был 27-летний бизнесмен Арвидас Жилинскас, который в это время находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет РЕН ТВ , авария произошла в субботу, 3 июня. В момент столкновения в автобусе пассажиров не было. В результате ДТП пострадали только пассажиры иномарки, в том числе совладелец нескольких ресторанов 28-летний Шако Меладзе.

Ранее в апреле водитель Maserati, двигаясь по Ростовской набережной, не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего машина загорелась. Спасти находившегося за рулем мужчину не удалось. По данным СМИ, погибшим оказался сын крупного столичного бизнесмена Артур Моисеев.