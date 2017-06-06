После избиения московской школьницы возбуждено уголовное дело

Уголовное дело об истязании возбуждено после избиения школьницы ее сверстницами в лесополосе в Москве, говорится в сообщении Следственного комитета

По версии следствия, группа девочек жестоко избила свою сверстницу в лесополосе на территории Москвы. Школьницы наносили множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов. Следователи полагают, что при этом присутствовали молодые люди, которые снимали все на видео, а после опубликовали ролик в интернете.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание группой лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица)", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют личности участников конфликта и призывают явиться в следственные органы всех присутствовавших при нем или располагающих какой-либо информацией. В настоящее время устанавливается объективная картина произошедшего, будет дана правовая оценка действию или бездействию родителей и руководства школ.