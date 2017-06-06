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Россиянка получила срок за неприличный жест американке в ОАЭ

Россиянка получила срок за неприличный жест американке
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Россиянка получила три месяца тюрьмы за аморальное поведение из-за непристойного жеста в адрес американки. Инцидент произошел в ОАЭ в мае прошлого года, сообщает эмиратское издание The National .
По данным журналистов, россиянка управляла транспортным средством на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае. Женщина поссорилась на дороге с другой автомобилисткой гражданской США. Россиянка остановила машину перед машиной оппонентки и показала ей средний палец.
Жительнице РФ придется также заплатить штраф за использование чужого водительского удостоверения, которое, как оказалось, она предоставила транспортной полиции. Отмечается, что после отбывания наказания россиянку депортируют.
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