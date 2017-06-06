Главные события у вас в почте
Россиянка получила срок за неприличный жест американке в ОАЭ
Россиянка получила три месяца тюрьмы за аморальное поведение из-за непристойного жеста в адрес американки. Инцидент произошел в ОАЭ в мае прошлого года, сообщает эмиратское издание The National .
По данным журналистов, россиянка управляла транспортным средством на искусственном острове Пальма Джумейра в Дубае. Женщина поссорилась на дороге с другой автомобилисткой гражданской США. Россиянка остановила машину перед машиной оппонентки и показала ей средний палец.
Жительнице РФ придется также заплатить штраф за использование чужого водительского удостоверения, которое, как оказалось, она предоставила транспортной полиции. Отмечается, что после отбывания наказания россиянку депортируют.
Оставить комментарий