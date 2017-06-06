Бизнесмена заживо похоронили в Москве

В Москве партнеры по бизнесу заживо похоронили предпринимателя Хикмета Салаева. Об этом сообщает Life.

По данным издания, компаньоны потребовали у бизнесмена 30 миллионов рублей, а когда узнали, что он им не заплатит, похитили его и закопали на Люберецком кладбище вместе с мобильным телефоном.

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Уже находясь под землей, Салаев позвонил своему брату и попросил о помощи. Родственник привез похитителям 1,2 миллиона рублей и отдал свой BMW-535. После этого они показали, где закопан Салаев.

Брат предпринимателя выкопал его и отвез в больницу. По данным Life, у Салаева сломаны ребра.

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