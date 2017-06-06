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Бизнесмена заживо похоронили в Москве
Фото: кадр из фильма "Погребенный заживо"
В Москве партнеры по бизнесу заживо похоронили предпринимателя Хикмета Салаева. Об этом сообщает Life.
По данным издания, компаньоны потребовали у бизнесмена 30 миллионов рублей, а когда узнали, что он им не заплатит, похитили его и закопали на Люберецком кладбище вместе с мобильным телефоном.
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Уже находясь под землей, Салаев позвонил своему брату и попросил о помощи. Родственник привез похитителям 1,2 миллиона рублей и отдал свой BMW-535. После этого они показали, где закопан Салаев.
Брат предпринимателя выкопал его и отвез в больницу. По данным Life, у Салаева сломаны ребра.
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Несколько лет назад Амурский областной суд вынес приговор трем местным жителям, которые заживо похоронили председателя сельскохозяйственного производственного кооператива Александра Давыдова. Суд установил, что гендиректор строительной организации заключил с Давыдовым договор на проведение работ, однако свои обязательства не выполнил. Тогда глава компании решил обманом похитить шесть миллионов рублей, которые предназначались за сделанную работу, а председателя кооператива убить. Для совершения преступления он нанял знакомых. Те напали на Давыдова, заставили его подписать документы, а затем заживо закопали в котловане септика. Мужчина погиб, но убийство удалось раскрыть.
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