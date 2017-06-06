Сергей Гармаш попал в аварию

Актер Сергей Гармаш 5 июня попал в ДТП в Пскове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы псковского областного УВД Алексея Баранова.

Авария произошла в центре города на улице Кузнецкой около 23:00. Hyundai , в котором находился Гармаш, столкнулся с ВАЗ-2112. ДТП оформили без участия сотрудников полиции из-за отсутствия пострадавших.

Автомобили получили незначительные повреждения. По словам Баранова, «вероятно, материальный ущерб был урегулирован».

По данным ТАСС, в Пскове Гармаш участвует в съемках картины режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием «Преданные».

Сергей Гармаш - советский и российский актер театра и кино. Народный артист России. Известен по ролям в фильмах «Ворошиловский стрелок», «Обитаемый остров», «Стиляги», а также в сериале «Каменская».