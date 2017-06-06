На красной ветке метро произошел сбой

Во вторник, 6 мая, на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии московского метро мужчина упал на рельсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что человек упал на рельсы первого пути. Его удалось спасти. Сейчас мужчину осматривают врачи.

Из-за инцидента движение поездов было прекращено, но его быстро восстановили. Обстоятельства падения пассажира неизвестны.

В официальном твиттере подземки отметили, что интервалы движения поездов на южном участке с 09:20 были увеличены «из-за инцидента с пассажиром». Уже в 09:30 движение было восстановлено и начало входить в график. В 10:00 движение по всем линиям метро осуществлялось по графику.

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