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На красной ветке метро произошел сбой
Во вторник, 6 мая, на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии московского метро мужчина упал на рельсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Собеседник агентства уточнил, что человек упал на рельсы первого пути. Его удалось спасти. Сейчас мужчину осматривают врачи.
Из-за инцидента движение поездов было прекращено, но его быстро восстановили. Обстоятельства падения пассажира неизвестны.
В официальном твиттере подземки отметили, что интервалы движения поездов на южном участке с 09:20 были увеличены «из-за инцидента с пассажиром». Уже в 09:30 движение было восстановлено и начало входить в график. В 10:00 движение по всем линиям метро осуществлялось по графику.
В метро спусакается практически каждый. Предупредите друзей - для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже:
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