Гоночный автомобиль взорвался на скорости свыше 500 километров в час

Гонщице Кортни Форс чудом удалось избежать серьезных повреждений при взрыве автомобиля, который на тот момент набрал скорость свыше 500 километров в час, сообщает The Star Daily.

Инцидент произошел в американском штате Нью-Гэмпшир в рамках гоночных соревнований по дрэг-рейсингу. После начала заезда автомобиль Форс внезапно взорвался и врезался в ограждение. Гонщица не пострадала и сама покинула кокпит.

Примечательно, что этот случай не напугал Форс, и уже на следующий день она заняла второе место в финальной гонке.