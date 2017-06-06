"Меня возмутило, что он орал на мою девочку"

Авария в районе дома 6 по Тверской улице в Москве произошла 2 июня около 20.00 вечера, но лишь спустя несколько дней происшествие попало в поле зрения СМИ. Очевидец трагедии Дарья Урумбаева в поисках свидетелей рассказала о произошедшем в сети и выложила фото и видеозапись, сделанные вскоре после наезда.

«Сам момент аварии мы с мужем не видели, подошли несколькими минутами спустя. Очевидцев, которые были там с самого начала, - их двое. По их рассказу, мужчина «задом» залетел на тротуар, сбил девушку, проехал по ней и врезался в стену дома. Затем он выскочил из машины вместе со спутницей и хотел убежать, но подошедший очевидец (военный полковник) его остановил и виновник вытащил девушку из под машины, - рассказала Урумбаева. - Спутница водителя место аварии покинула. В этот момент подошли мы и наблюдали такую картину: молодая девушка лежит на земле не в состоянии пошевелиться, на лице Кати (так зовут пострадавшую) кровь, и от шока она даже не может говорить.

Повреждения на машине сильные, что свидетельствует о большой скорости в момент аварии. Вместо того, чтобы успокаивать девушку, проявлять соучастие и вызывать скорую, мужчина (на вид 35 лет) кричит, психует, хлопает дверью своей машины и ругается на пострадавшую девушку со словами: как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?».

Сделанные свидетельницей видеозаписи и фотографии подтверждают ее слова – водитель Kia явно взвинчен и ведет себя крайне эмоционально. Он не только орет на лежащую на земле девушку, сдабривая упреки матерком и бьет рукой по крыше своей машины. На упреки прохожих, которые справедливо интересовались, что он вообще делал на тротуаре, тот лишь показывал рукой, что «сюда сдавал».

Некоторые очевидцы, а также молодой человек пострадавшей студентки Московского государственного лингвистического университета Екатерины Иконниковой сообщили, что водитель Kia якобы был пьян.

Так это или нет – пока неизвестно, полиция взяла кровь водителя на анализ, но его результатов еще нет.

Урумбаева отмечает, что совершенно непонятно, как автомобиль вообще оказался на тротуаре. Возможно, водитель заехал туда, так как ему нужно было припарковаться, а делать это на данном участке Тверской улице запрещено. В любом случае, езда по тротуару находится вне закона. По словам свидетельницы агрессия водителя проявлялась и по отношению к очевидцам, кроме того мужчина все время кому-то звонил.

«Тут подъехала скорая одна, потом вторая, оказали Кате помощь и стали укладывать на жесткие носилки. Мы-толпа неравнодушных людей продолжали ждать. Тут же подъехали сотрудники ДПС и стали опрашивать свидетелей, потом отвели виновного водителя в сторону, проверили у него документы. Не знаю, как в таких ситуациях происходит, задерживают ли виновного сразу или нет, но здесь водитель вел себя достаточно свободно и продолжал все время звонить», - рассказала очевидец.

На одном из видео Урумбаевой видно, как подъехавший сотрудник ГИБДД спрашивает у толпы зевак, кто видел саму аварию, а затем отводит в сторону того самого «военного полковника» - пожилого мужчину в военной форме, который откликнулся на вопрос полицейского.

При этом уголовное дело по факту аварии до сих пор не возбуждено – полицейским нужны данные медэкспертизы, которая должна подтвердить, что у девушки – тяжелые травмы.

В этом случае водителю будет грозить ч.1 ст. 264 УК РФ, а в случае, если он был пьян – ч.2 той же статьи. Если же повреждения пострадавшей окажутся средней тяжести, что пока кажется маловероятным, то водителя Kia ждет штраф в несколько тысяч рублей.

Медики уже сделали девушке операцию на позвоночнике. Известно, что она получила серьезные повреждения таза. «Катя еще в реанимации и к ней пока не пускают. Родители сегодня поедут туда и в полицию, - рассказала Урумбаева «Газете.Ru» . - Пока из результатов только: отозвалась одна девочка-очевидец. Обрушилось внимание СМИ, поступают многочисленные сообщения с советами, сочувствием. Но есть и такие, кто пытается заработать, предлагая свои услуги».

По данным «Газеты.Ru» мать пострадавшей девушки Наталья Иконникова отказалась от общения с прессой, сделав исключение для тележурналистов. «Что меня возмутило, так это то, что он орал на мою девочку, которая лежала на дороге переломанная. Орал: откуда ты тут взялась», — прокомментировала она телеканалу «Россия 24».

«Газета.Ru» обратилась с запросом в ГУ МВД по Москве, где прокомментировали ситуацию. «2 июня 2017 года на ул. Тверская произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода. Водитель автомобиля двигался задним ходом по тротуару и совершил наезд на девушку. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в одну из больниц г. Москвы.

В настоящее время материалы по данному факту переданы в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела», - говорится в ответ ведомства.

Личность водителя пока неизвестна. Что стало причиной его неадекватных действий за рулем пока также неясно. Очевидно, что пока он находится на свободе и, как и родные пострадавшей, ждет результатов медэкспертизы, которые во многом определяет его дальнейшую судьбу.