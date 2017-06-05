Стрелок из Орландо отомстил бывшим коллегам за увольнение

Полиция американского Орландо сообщила новые подробности о стрельбе в промзоне в понедельник, где погибли пять человек, включая нападавшего.

Стрелком оказался бывший сотрудник одной из фирм, офис которой располагался на этой территории. 45-летний мужчина ранее был уволен, предположительно, это и стало причиной его недовольства бывшими коллегами. Он пришел в офис, вооруженный ружьем и ножом, и убил троих мужчин и одну женщину (трое раненых скончались на месте, один умер позже в больнице). После этого преступник покончил с собой.