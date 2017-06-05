В Москве на Тверской улице водитель сбил девушку, протаранил дом и наорал на пострадавшую

В Москве на Тверской улице водитель Kia, сдавая задом, совершил наезд на 21-летнюю девушку и врезался в дом. Как сообщают очевидцы в соцсетях, после наезда автомобилист наорал на тяжелораненного пешехода.

Инцидент произошел 2 июня около 20.00 у дома 6. "В этот момент подошли мы и наблюдали такую картину: молодая девушка лежит на земле не в состоянии пошевелиться, на лице Кати (так зовут пострадавшую) кровь и от шока она даже не может говорить. Вместо того, чтобы успокаивать девушку, проявлять соучастие и вызывать скорую, мужчина (на вид 35 лет) кричит, психует, хлопает дверью своей машины и ругается на пострадавшую девушку со словами: как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?", - рассказала очевидец ДТП.

По факту ДТП уголовное дело до сих пор не возбуждено - полиция проводит проверку. Родственники пострадавшей просят откликнуться очевидцев аварии.