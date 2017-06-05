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Замгубернатора Курской области задержали по подозрению в вымогательстве

Задержан замгубернатора Курской области
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Заместителя губернатора Курской области, председателя областного комитета региональной безопасности Василия Зубкова задержали по подозрению в вымогательстве крупной денежной суммы. Об этом в понедельник, 5 июня, со ссылкой на собственные источники сообщает информационное агентство «Секунда».
По данным издания, Зубков находится «в Москве, в Лефортово». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ленте.ру» факт задержания чиновника. По словам источника, в настоящее время решается вопрос об аресте Зубкова.
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Василий Зубков
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