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Замгубернатора Курской области задержали по подозрению в вымогательстве
Фото: Администрация Курской области
Заместителя губернатора Курской области, председателя областного комитета региональной безопасности Василия Зубкова задержали по подозрению в вымогательстве крупной денежной суммы. Об этом в понедельник, 5 июня, со ссылкой на собственные источники сообщает информационное агентство «Секунда».
По данным издания, Зубков находится «в Москве, в Лефортово». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ленте.ру» факт задержания чиновника. По словам источника, в настоящее время решается вопрос об аресте Зубкова.
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