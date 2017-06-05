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Главные события понедельника
Семь стран разорвали дипотношения с Катаром
Фото: AP Photo
Мальдивская Республика заявила о разрыве дипломатических отношений с Катаром, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Тверской стрелок объяснил мотивы убийства
Застреливший девять человек под Тверью Сергей Егоров признался, что хотел просто напугать своих жертв. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
Неизвестный расстрелял людей в офисном здании в Орландо
Стрельба по людям была открыта в городе Орландо в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Читать далее
Представлены образцы отделки жилья по программе реновации
Московская мэрия подготовила буклет с образцами квартир, которые получат переселенцы из домов, попавших в программу реновации. Электронная версия документа опубликована на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Экс-глава Библиотеки украинской литературы признана виновной
Бывшая глава московской Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина признана виновной по делу об экстремизме и растрате. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает РИА Новости.
Синоптиков предложили штрафовать за ошибочный прогноз
Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что за неверный прогноз погоды необходимо штрафовать сотрудников территориальных подразделений Росгидромета. Об этом он рассказал на селекторном совещании, сообщает ТАСС.
Усманов выбрал победителя конкурса мемов на него
Миллиардер Алишер Усманов выбрал трех первых победителей конкурса пародий на свое видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Результаты конкурса опубликованы на странице бизнесмена «ВКонтакте».
Поклонская рассталась с любимым мужчиной
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что рассталась с мужчиной, которого представляла СМИ своим мужем. Об этом сообщает РИА Новости.
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