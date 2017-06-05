В центре столицы автомобиль Jaguar вылетел в Москва-реку

Автомобиль марки Jaguar упал в Москва-реку в центре города. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщил представитель столичного главка МЧС в понедельник, 5 июня.

Как уточнил собеседник агентства, машина съехала в реку возле дома N2 на набережной Тараса Шевченко . Автомобиль упал на мелководье, а водителя подобрал проходящий мимо катер. В настоящее время мужчину осматривают прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце января на Ростовской набережной в Хамовниках произошла авария, в результате которой автомобиль Subaru Forester, за рулем которого находилась девушка, пробил ограждение и упал в воду. Тогда пострадавшую спас сотрудник ДПС, который не стал дожидаться спасателей. Он прыгнул в реку, с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонущей машины и вытащил водителя из салона.