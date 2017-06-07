Тверскому стрелку предъявлено обвинение

«Главным следственным управлением Следственного комитета России жителю города Москвы Сергею Егорову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)… Вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами: показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, показаниями очевидца и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, а также заключениями судебно-медицинских, баллистических экспертиз и иных экспертиз», - указано в сообщении.

По данным следствия, в субботу, 3 июня, в посёлке Редкино Тверской области Егоров пришел в гости к своему знакомому. В компании они распивали алкогольные напитки на садовом участке. Однако между гостями возникла ссора.

Мужчины выгнали подозреваемого, угрожая расправой. Егоров признался, что хотел в ответ просто напугать своих обидчиков, поэтому вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел обратно на участок своего знакомого и потребовал извинений, но не получил их и расстрелял 9 человек.