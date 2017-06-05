Главные события у вас в почте
Из бутика Тимати на Охотном ряду украли все деньги
Один из магазинов сети Black Star Wear, принадлежащей рэперу Тимати, потерял всю выручку из-за ограбления. Инцидент произошел в ТЦ "Охотный ряд".
Грабители украли всю выручку из фирменного бутика Black Star Wear на Охотном ряду. Как сообщает Life.ru, сумма похищенных средств составила 270 000 рублей. Вероятно, кража произошла в ночь на понедельник, 5 июня, поскольку пропажа денег была обнаружена продавцом только этим утром.
Полиция Москвы уже занялась расследованием преступления. Для этого запрошены записи с камер ТЦ "Охотный ряд", в объективы которых могли попасть грабители.
Бренд Black Star принадлежит известному рэперу Тимати (Тимуру Юнусову) – это название носит собственный лейбл исполнителя, также им брендируется его фирменная одежда, сеть бутиков и ресторанов.
Оставить комментарий