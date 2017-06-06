Боевики ИГ* взяли ответственность за нападение в Мельбурне

"Атаку в Мельбурне в Австралии совершил солдат ИГ", — передает агентство.

Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

Как сообщалось, ликвидированный злоумышленник Якуб Хайре (Yacqub Khayre) ранее был досрочно освобожден, отбыв часть срока за совершенное уголовное преступление. В досье сотрудников антитеррористического ведомства он фигурировал, как потенциально малоопасный.

* Террористическая организация, запрещенная в России.