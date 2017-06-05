В Якутии в результате сбоя на одной линии электропередач произошло отключение электроснабжения на производственном управлении строящегося магистрального газопровода "Сила Сибири". Также без электроэнергии остались примерно 27,5 тыс. жителей Ленского района. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя, «Западных электрических сетей» (филиал ПАО «Якутскэнерго» ), отключение из-за технического нарушения на ЛЭП произошло в 16:48 (10:48 по Москве).

Собеседник агентства отметил, что специалистам удалось своевременно обнаружить повреждение. Согласно предварительной версии, сбой мог произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее в западной Якутии было объявлено штормовое предупреждение.

На данный момент на объекте идут аварийно-восстановительные работы.