Следователи проверяют информацию СМИ о сотрудниках одной из школ города Среднеуральска Свердловской области, которые десять лет неправомерно получали зарплату и премии, несмотря на реконструкцию учебного заведения, говорится в сообщении Следственного комитета РФ

"В ряде средств массовой информации появились публикации о том, что руководство и сотрудники средней общеобразовательной школы № 19 города Среднеуральска неправомерно получают заработную плату и премии, несмотря на то, что образовательный процесс в данной школе не осуществляется, поскольку она уже десять лет находится на реконструкции", — сообщили следователи.

СК проверит правомерность получения зарплаты сотрудниками этой школы, а также оценят своевременность и полноту мер по реконструкции образовательного учреждения. Следствие также опросит руководство и сотрудников школы, представителей управления образования и других лиц. Также будет проанализирована бухгалтерская и хозяйственная документация.