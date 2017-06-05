Обвиненный в хищении 7,5 млрд банкир умер под арестом

По словам источников издания, в феврале Морозов был госпитализирован из СИЗО -4 с острым нарушением мозгового кровообращения, обвиняемый впал в кому. Он скончался 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П. Боткина.

Пациентам с диагнозом Виллебранда-Диана требуется введение препаратов плазмы. Собеседник издания уточнил, что в СИЗО Морозову переливания крови не делали.

Отмечается, что в конце августа подсудимого оперировали в 40-й больнице.

«И оттуда вернули назад в СИЗО. Даже швы снимали уже не в больнице», - рассказал источник РБК.

Ранее Морозов просил отпустить его из изолятора, ссылаясь на состояние здоровья и то, что ему требуется переливание крови. Однако суд его просьбы не удовлетворил.