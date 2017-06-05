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Обвиненный в хищении 7,5 млрд банкир умер под арестом
Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, которого подозревают в хищении более 7,5 млрд руб., скончался под арестом. Подсудимый страдал болезнью Виллебранда-Диана, которая связана со свертываемостью крови. Однако этого заболевания нет в списке диагнозов, которые препятствуют содержанию подозреваемого под стражей. Об этом сообщает РБК.
По словам источников издания, в феврале Морозов был госпитализирован из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения, обвиняемый впал в кому. Он скончался 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П. Боткина.
Пациентам с диагнозом Виллебранда-Диана требуется введение препаратов плазмы. Собеседник издания уточнил, что в СИЗО Морозову переливания крови не делали.
Отмечается, что в конце августа подсудимого оперировали в 40-й больнице.
«И оттуда вернули назад в СИЗО. Даже швы снимали уже не в больнице», - рассказал источник РБК.
Ранее Морозов просил отпустить его из изолятора, ссылаясь на состояние здоровья и то, что ему требуется переливание крови. Однако суд его просьбы не удовлетворил.
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