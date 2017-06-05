В Краснодаре ищут место высадки инопланетного десанта

«Мы обязаны реагировать на все звонки, поступающие от жителей Краснодара. Да, я был на месте, но подробности разглашать не могу до окончания проверки», — заявил Гречишкин.

Заявление в полицию написал житель посёлка Водники, утверждающий, что лично наблюдал за высадкой семиметровых гуманоидов. Причиной обращения в правоохранительные органы мужчина назвал «нарушение людей в скафандрах воздушного пространства России». В полиции отметили, что мужчина находился в трезвом состоянии. Рапорт участкового будет зарегистрирован в книге учёта для дальнейшего расследования.