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В Краснодаре ищут место высадки инопланетного десанта
Фото: Fotolia / Mushy
В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов проверяют заявление об «инопланетном десанте». Об этом сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на участкового Алексея Гречишкина.
«Мы обязаны реагировать на все звонки, поступающие от жителей Краснодара. Да, я был на месте, но подробности разглашать не могу до окончания проверки», — заявил Гречишкин.
Заявление в полицию написал житель посёлка Водники, утверждающий, что лично наблюдал за высадкой семиметровых гуманоидов. Причиной обращения в правоохранительные органы мужчина назвал «нарушение людей в скафандрах воздушного пространства России». В полиции отметили, что мужчина находился в трезвом состоянии. Рапорт участкового будет зарегистрирован в книге учёта для дальнейшего расследования.
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