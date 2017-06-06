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Деловая газета «Взгляд»

Полиция проверила сообщение о высадке инопланетян под Краснодаром

Полиция Краснодара не смогла найти инопланетян
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Сотрудники правоохранительных органов проверили сообщение 59-летнего жителя Краснодарского края о приземлении космических кораблей около поселка Водники, однако следов инопланетян не обнаружено, сообщили в ГУ МВД России по региону. В ведомстве РИА «Новости» сообщили, что заявитель утверждает, что видел космический корабль, из которого вышли семиметровые гуманоиды.
Когда правоохранители прибыли, они не обнаружили в поле никого, кроме самого мужчины.
Свидетель происшествия был в адекватном состоянии, без признаков опьянения.
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