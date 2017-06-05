По Киевом произошел взрыв

В ночь на понедельник под Киевом прогремел взрыв, погиб один человек, сообщает издание "Вести - Украина".

Взрыв произошел около 23.00 на проспекте Мазепы, 5 в Вышгороде в одной из квартир 5-этажного жилого дома. Ударная волна выбила окна.

Погиб один человек, еще один пострадал. Жителей дома эвакуировать не стали.

Причины взрыва выясняются. На месте работают пожарная, газовая, медицинская служба и полиция.