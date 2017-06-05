Bellingcat опубликовала продолжение расследования о крушении Boeing-777

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала фотографию ЗРК «Бук» 332, при помощи которой, предположительно, в 2014 году был сбит малайзийский Boeing -777, потерпевший крушение на востоке Украины. Журналисты считают фото подтверждением того, что «Бук» принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. Эксперты группы утверждают, что сделанный в 2013 году снимок является последней фотографией ракетной установки перед ее передислокацией из России на Украину.

На фотографии запечатлен мужчина, который сидит в машине на фоне ЗРК «Бук» 332. На заднем фоне виден, как сообщает РБК , розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». Как уточняет РБК, человек на фото занимается ремонтом военной техники. Сам механик рассказал изданию, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» в 2014 году. По данным Bellingcat, на изображенном на снимке «Буке» отчетливо видны белые цифры номера, разметки габарита погрузки и транспортные марки. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео "Бука" 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года»,— утверждает экспертная группа.

Журналисты добавляют, что фотографию сделали на транспортном дворе 53-й бригады. Подтверждением этого, поясняет Bellingcat, является другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года. На втором фото видны тот же розовый ракетный контейнер и «Бук» 332. Экспертная группа добавляет, что геотег снимка подтверждает, что он сделан во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска.

Напомним, малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Вскоре после авиакатастрофы разведслужбы США и Германии сообщили, что самолет был сбит ополченцами с помощью ракеты «земля—воздух». В сентябре прошлого года международная следственная комиссия обнародовала вторую часть доклада о ходе расследования крушения малайзийского Boeing. Специалисты считают, что в Донбасс «огневая установка "Бук" доставлена с территории Российской Федерации и после этого возвращена на территорию РФ».

Первая часть доклада Bellingcat была опубликована в декабре 2016 года, в нем эксперная группа сообщила об обстрелах Украины со стороны России летом 2014 года. Во второй части расследования Bellingcat назвала личность предполагаемого виновного в крушении Boeing-777 в Донбассе. В третьей части доклада говорится об «однозначных подтверждениях» личности виновника.