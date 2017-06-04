Одной из жертв тверского стрелка стала 92-летняя пенсионерка

Среди погибших в деревне Редкино Тверской области, где пьяный мужчина расстрелял девятерых человек из карабина, есть 92-летняя пенсионерка и семейная пара, рассказала РИА Новости Марина Лобанова , председатель садового товарищества "50 лет Октября", где произошла трагедия.

"Я знаю, что среди погибших — 92-летняя бабушка хозяина дачи Вячеслава Соловьева , а также сам Соловьев. И их друзья, муж и жена Смирновы", — рассказала Лобанова.

Она также рассказала, что ранее видела подозреваемого в убийстве в их товариществе. "Ничего подозрительного не замечала", — рассказала Лобанова.

В ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

Ранее официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин сообщил РИА Новости, что мужчина действительно не служил в армии.

Возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься центральный аппарат СК России . Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы.

Одну из своих жертв он сначала заставил копать себе могилу руками, после чего застрелил. Одной девушке удалось спрятаться и позвонить в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Жертвы стрелка — молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были знакомы между собой, но у злоумышленника не было с ними дружеских или приятельских отношений. Оружие, из которого производились выстрелы, было зарегистрировано в установленном порядке, это карабин 12-го калибра.