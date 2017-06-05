Школьница упала с высоты и получила травмы лица на квесте в Москве

Двенадцатилетняя школьница получила травмы лица во время прохождения квеста в столице. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Инцидент произошел, когда девочка отмечала вместе со своими друзьями День защиты детей. Как рассказала мать пострадавшей Пятому каналу, проходя испытания квеста в полной темноте, школьница упала с полутораметровой высоты. В результате она получила рваную рану губы и подбородка.

Как пояснила мать девочки, сотрудники компании-организатора квеста помощь ребенку не оказали, а только вручили пострадавшей бинт и перекись водорода. При этом, по словам женщины, директор квеста назвал панику приехавшей за дочерью матери необоснованной, а полученную рану – простым «прикусом губы».

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.