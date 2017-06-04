Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в коррупции

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана на 72 часа, она подозревается в получении взятки. Об этом сообщила губернатор региона Светлана Орлова, передает ТАСС.

"Она (Мазанько. - "Газета.Ru" ) задержана на 72 часа следователем, помещена в изолятор. Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн руб.", - сказала Орлова.

По ее мнению, задержание заместителя - это провокация.

"Это все провокация. Никаких взяток она не брала", - добавила глава региона.