Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Тверской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового убийства в Тверской области. Следователи установили, что подозреваемый жестоко расправился с 9 дачниками – четырьмя женщинами и пятью мужчинами. По данным следствия, бойня произошла в поселке Редкино Конаковского района.

Ночью в садоводстве «50 лет Октября» житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт. Подозреваемый покинул застолье, но вскоре вернулся с охотничьим ружьем и начал стрелять.

«В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело ещё одной женщины. Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами . Нападавший задержан», - говорится в сообщении СКР

На месте преступления работают эксперты, опрошены соседи и другие свидетели.