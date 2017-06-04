Главные события у вас в почте
Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Тверской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового убийства в Тверской области. Следователи установили, что подозреваемый жестоко расправился с 9 дачниками – четырьмя женщинами и пятью мужчинами. По данным следствия, бойня произошла в поселке Редкино Конаковского района.
Ночью в садоводстве «50 лет Октября» житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме. В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт. Подозреваемый покинул застолье, но вскоре вернулся с охотничьим ружьем и начал стрелять.
«В ходе осмотра места происшествия в домовладении были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело ещё одной женщины. Выжившим удалось связаться с правоохранительными органами. Нападавший задержан», - говорится в сообщении СКР.
На месте преступления работают эксперты, опрошены соседи и другие свидетели.
Трагедия может иметь серьезные последствия для владельцев охотничьего оружия и всей лицензионно-разрешительной системы МВД. Так, ранее сообщалось, что российский сенатор Франц Клинцевич предложил ужесточить выдачу охотничьего оружия населения после трагедии в Тверской области. Политик считает, что в России необходимо изменить законодательство, касающееся владения огнестрельным оружием.
Оставить комментарий