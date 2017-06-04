Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства в Тверской области

Ночь с субботы на воскресенье стала последней в жизни девяти человек, проводивших выходные в садовом товариществе близ поселка Редкино Конаковского района Тверской области. Первая информация от Следственного комитета утром в минувшее воскресенье говорила о восьми расстрелянных дачниках, спустя несколько часов погибшими числились уже девять человек.

Последнюю девятую жертву нашли правоохранители при обследовании территории товарищества в багажнике одного из автомобилей. Это было тело женщины. "В ходе осмотра места происшествия, на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями", - рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко

Имена жертв СК не сообщает. Пока известно, что бойне предшествовал бытовой конфликт. В итоге погибли пятеро мужчин и четыре женщины.

Причиной массового убийства в садоводческом товариществе "50 лет Октября", по предварительной версии СК, стала ссора в пьяной компании. В застолье, ставшим последним, принимал участие электрик, работавший в товариществе. Следствие говорит, что после словесной перепалки 45-летний мужчина ушел к себе домой, взял там ружье, вернулся и расстрелял обидчиков и свидетелей. По информации от источников в полиции, это был карабин "Сайга".

Полицию вызвала одна из женщин, которой посчастливилось выжить, спрятавшись под одеяло. Преступника задержали по горячим следам, он не пытался скрыться и не оказал сопротивления.

Имя убийцы следствие не называет, только год рождения. Сообщается, что это житель Москвы 1972 года рождения. По сведениям редакции, не подтвержденным официально, этот человек - уроженец Ярославской области, зовут Сергеем Егоровым , одно время был действительно прописан в столице, а в этом садовом товариществе числился электриком.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

По словам Светланы Петренко, с утра воскресенья была оперативно сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР. Как объяснила представитель следственного ведомства, уже назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая, генетическая, криминалистическая и медицинская.

- По поручению председателя Следственного комитета бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР приступила к осмотру места происшествия, задействовав новейшую криминалистическую технику. Уже опрошены соседи и другие свидетели, - уточнила представитель следственного ведомства.