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В Подмосковье иномарка сбила почтальона Печкина
Фото: odintsovo.info
Памятник стал единственной "жертвой" ДТП, сообщает "Подмосковье сегодня".
Авария произошла поздно вечером 3 июня в 8-м микрорайоне Одинцово. Автомобиль Volvo ехал по улице Солнечной. Как сообщили в местном ОГИБДД, возле городского ДК водитель не справился с управлением, в итоге автомобиль снес металлическое ограждение и вылетел на газон.
Затормозила иномарка о скульптуру почтальона Печкина, сидящего с посылкой на скамейке перед клубом. От удара деревянное изваяние опрокинулось на землю. Будут ли восстанавливать полюбившуюся горожанам фигуру, пока не известно.
Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный водитель на спорткаре разогнался до 303 км/ч.
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