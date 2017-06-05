В Подмосковье иномарка сбила почтальона Печкина

Памятник стал единственной "жертвой" ДТП, сообщает "Подмосковье сегодня".

Авария произошла поздно вечером 3 июня в 8-м микрорайоне Одинцово. Автомобиль Volvo ехал по улице Солнечной. Как сообщили в местном ОГИБДД, возле городского ДК водитель не справился с управлением, в итоге автомобиль снес металлическое ограждение и вылетел на газон.

Затормозила иномарка о скульптуру почтальона Печкина, сидящего с посылкой на скамейке перед клубом. От удара деревянное изваяние опрокинулось на землю. Будут ли восстанавливать полюбившуюся горожанам фигуру, пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный водитель на спорткаре разогнался до 303 км/ч.