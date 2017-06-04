В Тверской области мужчина застрелил восемь человек

Светлана Петренко. Мужчина застрелил восемь человек в поселке в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СК РФ

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин", — сказала Петренко.

Массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского район, в садоводческом товариществе "50 лет Октября" на одном из мероприятий в результате бытового конфликта. Один из участников конфликта, "взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей".