Жители Вилючинска встретили утро с бурым медведем на улицах

Бурый медведь этим утром перепугал жителей города Вилючинск на Камчатке, которые могли наблюдать опасного хищника прямо из окон своих домов.

Один из местных жителей в Вилючинске успел снять видео с медведем, который бежит в сторону жилых кварталов. А вслед за зверем поспешили и сотрудники полиции.

Чем в итоге закончилась погоня, пока не уточняется. Стоит отметить, что в этом городе подобное происходит уже далеко не впервые.