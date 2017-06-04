СМИ: полиция застрелила двух из пяти террористов в Лондоне

Полиция ликвидировала двух террористов из пяти, которые участвовали в ночных атаках в Лондоне, об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным таблоида, в результате двух террористических актов на Лондонском мосту и в районе рынка Боро погибло не менее семи человек.

Полиция британской столицы на данный момент официально подтвердила гибель двух человек, однако ситуация продолжает развиваться. В ночь на воскресенье грузовик целенаправленно наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Кроме того, в другой части города неизвестные с ножами атаковали людей в районе рынка Боро. Полиция Лондона официально признала эти два события террористическими актами.