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В больницы Лондона доставили почти 50 пострадавших в ночных терактах
По меньшей мере 48 человек доставлены в больницы в результате двух атак в британской столице в ночь на воскресенье, сообщает служба скорой помощи Лондона.
"Мы доставили 48 пациентов в пять больниц в Лондоне и оказали медицинскую помощь ряду других с легкими ранениями на месте происшествия", — говорится в заявлении службы в Twitter. Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.
Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.
We have taken 48 patients to hospital following the incident at #LondonBridge https://t.co/hCiKVCBrnb pic.twitter.com/5ipl5vtcTB— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 4 июня 2017 г.
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