СМИ сообщили о второй атаке в Лондоне

Газета The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан. В результате нападения несколько человек ранены.

Полиция Лондона в своем Twitter сообщила, что на место инцидента прибыли сотрудники вооруженные стражи порядка.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.