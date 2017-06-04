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Российское посольство рекомендует избегать района ЧП в Лондоне
Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов
Посольство России в Лондоне рекомендует избегать района, где был совершен наезд микроавтобуса на людей, сообщается на странице посольства в Facebook.
"На Лондонском мосту (London bridge) чрезвычайное происшествие — микроавтобус совершил наезд на пешеходов, район оцеплен полицией. Рекомендуем следить за информацией полиции и избегать района ЧП", — говорится в сообщении.
"Если оно затронуло вас или ваших близких — телефон посольства для экстренных случаев (угроза жизни, здоровью и безопасности граждан России в Великобритании) +44 (0) 7768 566 868", — говорится в сообщении.
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