Полиция официально признала ЧП на Лондонском мосту и рынке Боро терактами

Правоохранители Лондона официально квалифицировала инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро террористическими атаками, сообщение об этом появилось в официальном Twitter полиции британской столицы. Инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро объявлены терактами , - говорится в записи. At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 июня 2017 г. Также лондонская полиция заявила, что нападение в районе Воксхолл не связано с двумя упомянутыми инцидентами, оно произошло отдельно и террористической атакой не является. Грузовик въехал в толпу людей на Лондонском мосту вечером третьего июня. Одновременно с этим неизвестные люди с холодными оружием атаковали людей в районе рынка Боро. По данным очевидцев, после наезда грузовика на толпу из него также вышли неизвестные с холодным оружием и напали на пешеходов. В данный момент водитель грузовика арестован.