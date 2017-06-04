Появились первые данные по погибшим в Лондоне

Телеканал BBC News со ссылкой на полицию Лондона в своем Twitter сообщает, что в результате инцидента, произошедшего на Лондонском мосту вечером 3 июня, погиб как минимум один человек.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что в результате происшествия на Лондонском мосту пострадали 15-20 человек.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

Газета The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан. Британская полиция факт нападения подтвердила, а также сообщила о третьем инциденте, произошедшем в районе Воксхолл, который находится в трех километрах к юго-западу от Лондонского моста.