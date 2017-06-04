Главные события у вас в почте
Число пострадавших в давке в Турине выросло до тысячи
Не менее тысячи человек пострадали в давке, произошедшей во время финального матча Лиги Чемпионов, сообщает агентство AFP. В основном у пострадавших ушибы и порезы, однако семеро из них госпитализированы с серьезными травмами, некоторые в тяжелом состоянии.
Матч между футболистами мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» состоялся вчера вечером в столице Уэльса. Он закончился со счетом 4:1 в пользу мадридской команды. В Турине для болельщиков «Ювентуса» на городской площади Сан-Карло была организована фан-зона, откуда собравшиеся следили за игрой на большом экране. В какой-то момент прозвучал хлопок, который спровоцировал панику. Болельщики устремились к выходам с площади, началась давка. Зрители в считанные минуты покинули площадь, на которой остались сотни кроссовок, слетевших с их ног во время бегства с площади.
Оставить комментарий