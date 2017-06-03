Стрельба в Оттаве: два человека убиты, один ранен

Два человека погибли, один ранен в результате стрельбы в центре Оттавы, провинция Онтарио. Об этом сообщил представитель региональной полиции Джейсон Дженнаро. По его словам, инцидент произошел в районе 02:00 по местному времени в центре города.

Полицейский прибыл на вызов о стрельбе на пересечении улиц Долхаузи и Кларенс, в результате которой был ранен мужчина. При попытке скрыться подозреваемый ранил еще одного мужчину, который позже скончался в больнице. В ходе преследования между полицейским и преступником завязалась перестрелка, подозреваемый был убит.