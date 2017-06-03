В Москве задержали угонщиков Mercedes, напавших с ножом на владельца

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в похищении автомобиля Mercedes, угрожавших его владельцу ножом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

"Неизвестные, угрожая ножом, похитили у мужчины принадлежащий ему автомобиль марки "Мерседес Бенц" после чего скрылись в неизвестном направлении. В городе был введен план "Перехват", в результате которого через сорок минут разыскиваемый автомобиль был обнаружен и блокирован сотрудниками вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по городу Москве на улице Народного Ополчения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент задержания один из подозреваемых попытался скрыться, но был задержан на улице Маршала Тухачевского.

"Для дальнейшего разбирательства подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались двое уроженцев Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 36-ти и 42-х лет", — добавили в пресс-службе.