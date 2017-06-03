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В США медведь выбежал на поле для гольфа, прервав игру
В Анкоридже на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле. Видео было опубликовано телеканалом ABC News.
Bear strolls onto a golf course in Anchorage, Alaska, interrupting a golf game. https://t.co/oSvfiBQ0Pg pic.twitter.com/R95DBEqwbj
— ABC News (@ABC) 2 июня 2017 г.
На кадрах видно, как вышедший из-за деревьев зверь направился к флагу, установленному над лункой, встал на задние лапы и толкнул его, а затем отбежал в сторону.
Потом медведь направился к сумкам игроков и обнюхал их, пока мужчины пытались отпугнуть зверя громкими криками. Удовлетворив свое любопытство, животное спокойно направилось обратно в лес.
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