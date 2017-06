В США медведь выбежал на поле для гольфа, прервав игру

В Анкоридже на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле. Видео было опубликовано телеканалом ABC News.

Bear strolls onto a golf course in Anchorage, Alaska, interrupting a golf game. https://t.co/oSvfiBQ0Pg pic.twitter.com/R95DBEqwbj

— ABC News (@ABC) 2 июня 2017 г.

​На кадрах видно, как вышедший из-за деревьев зверь направился к флагу, установленному над лункой, встал на задние лапы и толкнул его, а затем отбежал в сторону.

Потом медведь направился к сумкам игроков и обнюхал их, пока мужчины пытались отпугнуть зверя громкими криками. Удовлетворив свое любопытство, животное спокойно направилось обратно в лес.