СМИ: в Германии задержали двух человек после сообщений об угрозе теракта

Полиция Гессена задержала двух человек после сообщений о террористической угрозе на рок-фестивале Rock am Ring в Нюрбурге (земля Рейнланд-Пфальц), сообщает Welt.

Ранее организаторы фестиваля сообщили, что полиция эвакуирует посетителей Rock am Ring из-за сообщения о террористической угрозе. Они выразили надежду, что завтра фестиваль продолжит свою работу.

По данным издания, задержанные являются работниками субподрядчика, сотрудничающего с организаторами фестиваля, как минимум один из них — салафит. Их задержали из опасений, что они "что-то заложили на территории".

В свою очередь таблоид Bild отмечает, что в общей сложности 90 тысячам зрителей пришлось покинуть фестиваль в пятницу.

Глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц Роджер Левентц заявил, что решение о том, продолжится ли фестиваль по плану, будет принято в субботу, об этом он сообщит общественности в 11.00 (12.00 мск).

Рок-фестиваль Rock am Ring должен проходит со 2 по 4 июня.