В Москве произошла массовая драка из-за парковочных мест

Массовая драка из-за парковочных мест произошла на севере столицы. Об этом агентству РИАМО сообщили в столичном ГУ МВД Росси. Инцидент случился на Бобруйской улице вечером 2 июня.

«Между двумя группами граждан произошел конфликт на почве гражданско-правовых отношений в связи с правом собственности на парковочные места», — сказал собеседник агентства. Все участники конфликта были доставлены в полицейский участок. Информации о пострадавших нет.

Ранее, в апреле сообщалось о массовой драке на юге столицы при попытке рейдерского захвата многоуровневой парковки. Инцидент произошел в районе станции метро «Нагорная». По словам очевидцев, группа людей попыталась захватить паркинг на 600 мест, принадлежащий собственникам жилого комплекса. При этом в ход пошли шумовые гранаты и огнестрельное оружие.